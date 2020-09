Photo Release

September 29, 2020 Sen. Leila M. de Lima on Duterte’s threat to stop Facebook operations in PH: Ipapasara daw ni Duterte ang Facebook bilang ganti sa pag take-down ng Facebook sa mga propaganda pages ng AFP at PNP. Para kay Duterte, nandiyan lang ang Facebook para ikalat ang pambababoy, kabalbalan, at fake news ni Mocha at ng mga trolls nila.