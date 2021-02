Photo Release

February 9, 2021 Suspensiyon ng PMVICs suportado ni Revilla: "Tugunan ang mga hinaing ng mga motorista, magsagawa ng mas malawak na konsultasyon sa lahat ng stakeholders, at isa-alang-alang din ang kapakanan ng mga operators o 'yung mga nabigyan na ng authority to operate PMVICs na nag-comply naman sa mga inilabas na regulation ng LTO at DOTr dahil nag-invest na sila" ito ang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. sa ginanap na pagdinig sa Senado hinggil sa panawagan na suspension ng implementasyon ng PMVICs na kaniya namang sinuportahan hanggang hindi pa nariresolba ang mga kinakaharap na problema.