Photo Release

February 24, 2021 Revilla isinulong ang paghahati sa lalawigan ng Maguindanao: “Matagal na pong minimithi ng ating mga kapatid sa Maguindanao na magkaroon ng panibagong lalawigan” Ito ang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. bilang co-sponsor sa House Bill No. 6413 na “An Act Dividing the Province of Maguindanao into Two (2) Provinces, Namely: Northern Maguindanao and Southern Maguindanao.”