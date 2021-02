Photo Release

February 24, 2021 Mababang kalidad ng edukasyon, kinuwestiyon ni Revilla: KINUWESTIYON ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. ang kalagayan ng mababang kalidad at walang pagbabago ng sistema ng edukasyon matapos na matalakay sa Senado ang napakatagal nang problemang ito. Sinabi ni Revilla na wala pa ang pandemya ay umiiral na ang problema sa edukasyon na lalo pang nadagdagan ang pagdurusa ng mga guro at mag-aaral dahil sa pinatutupad na online learning. Hindi man tahasang sinisi ni Revilla ang Department of Education ngunit binigyang diin nito ang kakulangan umano ng plano, tamang pananaw at kahinaan sa pagpapatupad ng polisiya sa edukayon.