Photo Release

March 1, 2021 Revilla nagpahayag nang pakikiramay kay Gov. Maliksi: “Matapang, maaasahan at may paninindigan, isang tunay na Kabitenyo. Ganyan ko mailalarawan ang aking kababayang si Governor Ayong” Ito ang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. bilang co-cponsor nang magtalumpati ito sa Senado para sa isang resolusyon na nagbibigay pugay, simpatya at pakikiramay sa pagpanaw ni dating Cavite Gov. Erineo ‘Ayong’ Maliksi. “We may have taken different paths, but deep in my heart, I know we have only one goal in mind; that is– to serve our fellow Caviteños to the best of our abilities” saad pa ni Revilla.