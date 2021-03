Photo Release

March 9, 2021 Resolusyon nang pagkilala sa The Outstanding Young Men awardees para sa taong 2020 sinuportahan ni Revilla: BINATI ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr ang mga author at sponsor ng resolusyon na kumikilala sa husay ng talento, hindi makasariling pagsiserbisyo at may dedikasyon sa pamumuno nina Pasig City Mayor Vico Sotto, David Almirol, Jr., Raymond Francis Sarmiento, Edgar Elago, George Royeca, Atty. Lesley Jeanne Cordero at Capt. Ron Villarosa, Jr. Pinuri ni Revilla ang pitong awardees mula sa hanay ng bagong henerasyon na sa gitna ng pandemya ay nagpakita ng kakaibang husay na magsisilbing huwaran para sa mas marami pang kabataan. Bilang isang Pilipino at kapwa lingkod-bayan ay nagpasalamat si Revilla sa ipinakita nilang serbisyo at malasakit sa ating mga kababayan.