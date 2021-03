Photo Release

March 19, 2021 SBN 1260: TINALAKAY ang panukalang batas ni Sen. Ramon Bong Revilla. Jr. na naglalayong mapalakas ang deposit insurance coverage system upang higit pang mahikayat ang publiko na magdagdag ng kanilang ipon sa banko. Ito ang SBN 1260 o ang An Act Further Increasing the Maximum Deposit Insurance Coverage, amending for the purpose RA 3591 or the Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC). Layon nitong itaas ang maximum amount ng insured deposit mula sa P500,000 na maging P1 milyong piso bawat depositor. Sa pamamagitan nito madagdagan umano ang tiwala ng isang depositor na ligtas ang kanilang itinabing salapi sa gitna ng pangambang baka mabiktima ng panloloko, identity theft, phising, financial crimes at iba pa.