Photo Release

April 17, 2021 NMYL Presidents' reunion picture: "Young legislators’ group NMYL celebrates 30th anniversary", the Zoom-captured picture shows from left: Love Baronda, Cecilia Clare Reyes, DV Savellano, Josie dela Cruz, Kiko Pangilinan, Ed Chatto, Herbert Bautista, Enrique dela Cruz, Julian Coseteng, Del de Guzman, and Dorothy Delarmente.