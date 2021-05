Photo Release

May 17, 2021 Revilla suportado si Brigadier General Doyaoen: NAGPAHAYAG ng suporta si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. sa nominasyon ni Brigadier General Henry Doyaoen para sa ranggong Major General. Kinilala ni Revilla ang husay at galing ni Doyaoen bilang isang sundalo bukod pa sa pagiging awarded senior officer. Kinilala rin ni Revilla ang mga inisyatibo ni Doyaoen para sa kapakanan ng ang kabataan at ang kaniyang tapang at pamumuno sa ilang military at humanitarian operations.