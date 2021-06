Photo Release

June 2, 2021 NEDA Secretary Karl Chua aprub kay Revilla: NAGPAHAYAG ng buong suporta si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. kay National Economic and Development Authority (NEDA) Secretary Karl Chua dahil sa husay at dedikasyon na ipinamalas nitong serbisyo sa pamahalaan. Sinabi ni Revilla na isa si Chua sa may pinakamabigat na responsabilidad sa miyembro ng Gabinete na inaasahan ang kaniyang sipag, talino at direksiyon para makaahon ang ekonomiya sa hagupit ng pandemya.