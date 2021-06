Photo Release

June 8, 2021 “Tagumpay ni Yuka Saso, tagumpay ng Pilipinas”--Revilla: NAGSUMITE ng resolusyon si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. upang handugan ng papuri at kilalanin ang husay ni Yuka Saso, isang 19-anyos na professional golfer mula San Ildefonso, Bulacan, na naging 76th US Women’s Open Champion makaraang magwagi sa 2021 US Women’s Open Golf Tournament na ginanap sa The Olympic Club Lake Course sa San Francisco, California. Ayon kay Revilla, isang malaking accomplishment ang narating ni Saso bilang isang teenager at bilang isang Pilipino na malaking tulong para itaas pa ang moral ng marami nating atleta na nakatakdang makipagtunggali sa Tokyo Olympic.