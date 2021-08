Photo Release

August 2, 2021 Sa manifestation ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr: Hiniling nya na maging co-author at co-sponsor ng Senate Resolution no. 781 na naglalayong maisulong ang Philippine Senate Medal of Honor na kikilala sa husay at galing ng mga Pinoy sa larangan ng palakasan, siyensya at iba pa. Kaugnay nito pinuri ni Revilla ang authors at sponsors na sina Sen. Zubiri, Angara at Tolentino hinggil sa napapanahong resolusyon upang kilalanin ang natatanging indibidwal kasama na ang record-setting achievement ng ating mga atleta sa 2020 Tokyo Olympics.