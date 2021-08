Photo Release

August 4, 2021 Revilla nanawagan ng paghahanda sa ECQ: NANAWAGAN nang masusing paghahanda si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. hinggil sa nalalapit na pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa buong Metro Manila dahil sa hindi pa man ay ramdam na umano ang pagsirit ng pinaghihinalaang Delta variant ng COVID-19 sa maraming lugar sa bansa. Bukod sa Metro Manila ay maraming lalawigan na umano ang nasa ‘high-risk’ at may mga lugar na dagsa na ang nasawi at hindi na kaya ng mga crematorium at libingan sa kani-kanilang lugar. “Sana ay mapansin ng ating mga kababayan na pabigat nang pabigat ang mga pahayag ng iba’t-ibang ahensiya ng pamahalan na hindi man tahasang sinasabi ay tila pinaghahanda tayo sa mas malalang sitwasyon kaya dapat tayong mag-ingat at sumunod sa pamahalaan” paalala pa ni Revilla.