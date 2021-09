Photo Release

September 6, 2021 Revilla binigyang pugay ang atletang Pinoy na lumahok sa 2020 Tokyo Olympics: BINIGYAN ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. ng papuri at pagbati ang mga atletang Pinoy na lumahok sa 2020 Tokyo Olympics dahil sa pagkatawan sa bayan at pagpapakita ng husay sa palakasan kasabay nang pagdadala ng karangalan na maipagmamalaki ng bansa. Mananatili umano sa ating alaala ang pagkakasungkit ni weightlifter Hidiliyn Diaz ng kauna-unahang medalyang ginto, na sinundan ng silver medal ng boksingerong si Nesthy Petecio, bronze medal ng boksingerong si Eumir Marcial at isa pang silver medal ng boksingerong si Carlo Paalam. Hindi rin nakaligtaan ni Revilla sina Margielyn Didal, EJ Obiena, Carlos Yulo, Elree Ando, Luke Gebbie, Yuka Saso, Cris Nievares, Kurt Barbosa, Kristina Knott, Irish Magno, Bianca Pagdanganan, Juvic Pagunsan, Remedy Rule, Jayson Valdez, at Kiyomi Watanabe na pawang ibinuhos din ang kanilang husay para ating bansa. “To our 19 Olympians who have shown the very best of Filipinos to the world, especially – Hidilyn Diaz, Nesthy Petecio, Eumir Marcial and Carlo Paalam, mabuhay kayo! At mabuhay ang atletang Pilipino!” pagwawakas pa ni Revilla.