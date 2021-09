Photo Release

September 29, 2021 Revilla suportado ang mga opisyal ng AFP: NAGPAHAYAG NG manifestation of support si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr, hinggil sa nominasyon ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) para sa kanilang promosyon. Binigyan ng pupuri ni Revilla sina Commodore Rommel Anthony Reyes na niminado sa ranggong Rear Admiral; Commodore Caesar Bernard Valencia para sa ranggong Rear Admiral; Brigadier General Fernando Felipe para sa ranggong Major General; Colonel Santiago Enginco para sa ranggong Brigadier General at Colonel Irineo Sebastia para sa ranggong Brigadier General. Kasama din sina Commodore Roger Viduya na kasalukuyang Assistant Superintendent ng Philippine Military Academy (PMA); Colonel Leah Lorenzo Santiago, PMA summa cum laude at unang babae na naging Company at Battalion Commander ng Field Artillery Battalion; Colonel Elmer Boongaling – isa sa sampung Outstanding Filipinos ng Metrobank Foundation; at Colonel Don Templonuevo-na tumulong baguhin ang buhay ng ilang rebelde. “I commend all of you for your dedication to duty, for all your heroic accomplishments, for your loyalty, and for your courage in the battlefield. Nawa po ay magpatuloy kayo sa inyong mabuting serbisyo para sa ating minamahal na bansa, at maging magandang huwaran kayo sa ating mga magigiting na kawal” saad pa ni Revilla.