Photo Release

April 1, 2022 Kauswagan, Lanao del Norte: Vice-presidential candidate Kiko Pangilinan gives food security national prominence with his campaign battle cry “Hello Pagkain, Goodbye Gutom” as Kauswagan, Lanao del Norte warmly welcomes Team Robredo-Pangilinan (TROPA). PHOTOS COURTESY OF TEAM KIKO PANGILINAN