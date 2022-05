Photo Release

May 4, 2022 Guanzon endorses Kiko Pangilinan: Former Elections Commissioner Rowena Guanzon in her endorsement of vice-presidential bid of Kiko Pangilinan during the Quezon City barnstorm on May 3, 2022: "Ang titigas ng ulo ninyo e. Sinabi ko na e Leni at Kiko. Ang bise presidente ko wala ng iba, Kiko Pangilinan. Numero 7 sa balota." PHOTO COURTESY OF TEAM KIKO PANGILINAN