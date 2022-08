Photo Release

August 3, 2022 Sen. Robin Padilla's manifestation at the Senate: Tinulungan ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla si Sen. Pia Cayetano sa pagbigay ng water tumbler sa kapwa nilang senador sa regular na sesyon nitong Miyerkules, Agosto 3. Ito ay pakikiisa rin sa krusada ni Sen. Cayetano na protektahan ang ating kapaligiran.