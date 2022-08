Photo Release



Committee on Public Order and Dangerous Drugs - Organizational Meeting: "I just would like to thank everyone for your continued vigor in this particular field natin 'no, ‘yung public order and dangerous drugs. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusumikap...Hindi natin tinataya ‘yung sarili natin dito para sa sarili natin kundi para sa future ng mga apo, mga anak natin at mga kabataan na sana mabuhay sila na walang threats sa kriminalidad at saka sa iligal na droga. So thank you very much for your effort."

Senator Ronald "Bato" Dela Rosa during the organizational meeting of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs today, Aug 16, 2022.