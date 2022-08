Photo Release

August 23, 2022 Sen Bato Dela Rosa to former Agriculture Usec. Leocadio Sebastian: Alam mo sa amin ‘no, sa pulis at military, maraming namamatay sa maling akala. ‘Pag nag-assume ka nang nag-assume, ay talagang lives are at stake. Pwedeng mamamatay ka sa giyera ‘pag nag-assume ka nang nag-assume. So alam niyo ‘yung ginawa niyong assumption is parang ako, kung ako ordinaryong tao, I cannot accept that reason na sabi niyo napirmahan mo ‘yung Sugar Order Number 4...for and in behalf of the President being the secretary of Agriculture...dahil sa maling akala. Parang hindi ko matanggap-tanggap ‘yung rason na ‘yan. Meron pa bang mas malaking rason diyan aside sa maling akala? People are wondering. People are speculating. Meron pa sigurong mas malaking rason ‘yan, bakit mo pinirmahan. Hindi lang sa maling akala. Ako, I don’t buy that justification. Forgive me for my frankness, maling akala, I will not buy that explanation. Please give me a more satisfying explanation.