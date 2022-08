Photo Release

August 25, 2022 Sen Bato Dela Rosa to former Usec Alain Pascua regarding the allegedly overpriced laptops: “Kung ano man ang explanation mo diyan, hindi pa rin mawawala sa atin ‘yung konsensya ba, na isipin natin na maraming mawawalang unit ng computer ito ‘pag ganito kamahal at saka magdududa ang tao dahil meron na kaming sinubmit na P35,000 tapos ngayon magiging P58,000. Sana hindi na kayo pumayag. Ako ha, ganito, I will give you an example…PS-DBM nanaman ang involved dito. Pag-upo ko ng Chief PNP, I’ve been hearing complaints from our policemen on the ground na, “Sir, napakahirap nitong aming patrol car, Sir, itong Mahindra. Andaling masira tapos after that wala kaming post-market maintenance. Wala silang maintenance all over the Philippines”…So nu’ng dumating ‘yung bidding about…Sabi sa akin ng PS-DBM, “O, ito. Ito ang bilhin natin, ‘yung Mahindra kasi ito na ang, proven and tested na ito ng previous administration na maganda itong patrol car na ito. Sabi ko, “Oo nga. Proven and tested na ‘yan sa mga people on the ground na mga ka-policeman ko nagreklamo na mahirap ‘yung sasakyan na ‘yan, mahina.” Kaya sabi ko, sabi ni President Duterte sa akin, “Bumili ka ng sasakyan na maganda at matibay para masaya naman ‘yung kapulisan natin sa baba.” So sabi ko, “I won’t settle for anything else kundi…‘Yung 4x4 na malakas. So nakabili kami ng 4x4 na Toyota Hilux na patrol car. Dahil ako, I’ve been on the ground. Alam ko ‘yung kahirapan ng pulis doon kung anong problema doon sa aakyat ka sa bundok na madulas, hindi makaakyat dahil mahina ang sasakyan mo, problema. So dapat kayo rin, gano’n din dapat ang pakiramdam niyo na ‘yung mga teacher natin sa baba, maghihirap ‘yan ‘pag walang laptop dahil lalong-lalo na sa blended learning na gusto ninyo. So sana hindi kayo pumayag.” (Blue Ribbon Committee Hearing on the DepEd's allegedly overpriced laptops - August 25, 2022)