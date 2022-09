Photo Release



Hearing on Anti-Drug Abuse Councils (ADAC) bills: "Thank you, Sir (DepEd Asec Dexter Galban), for that manifestation of support...Alam po ba ninyo sa DepEd na the youngest drug dependent that surrendered during our Oplan Tokhang was 9 years old? Nine years old is Grade 2, ah, Grade 3. Surrendered. Isipin mo 9 years old palang siya tapos sisirain na ‘yung utak niya ng shabu. At a very young age, natunaw ‘yung utak niya sa shabu, kawawa ang bata. Kaya talagang kailangan natin ‘yung whole-of-nation approach dito sa laban natin sa droga. Just like what NTF-ELCAC is doing to insurgency, which is obviously they are becoming very successful, ito rin sa drugs dahil nga whole-of-nation approach...but masyado kasing masalimuot, ang tindi ng droga dahil ang pera dito grabe. Hindi basta-basta magsu-surrender ‘yung mga involved dito dahil sa laki ng pera na involved kaya kailangan pagtutulung-tulungan talaga natin ito. Whole-of-nation approach ang gagawin natin. Lahat nang mga ahensya ay dapat magtulung-tulungan. Thank you for that. Please extend our regards to your good Secretary, our Vice President."

- Senator Ronald "Bato" Dela Rosa during the hearing of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs on the Anti-Drug Abuse Councils (ADAC) bills today, August 31, 2022