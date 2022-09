Photo Release

September 7, 2022 Bicycle lanes, walkway at slow streets sinusugan ni Revilla: SINUSUGAN ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang pagsulong ni Sen. Pia Cayetano ng ligtas na pathway network ng bicycle lanes, walkways at slow streets bilang bahagi ng makabagong sistema ng transportasyon sa bago nating sitwasyon na new normal. Si Revilla na siyang Chairperson ng Committee on Public Works ay nagpahayag ng suporta sa anumang gastusin hinggil sa mga kakailanganing inprastraktura para sa kaligtasan ng mga kababayan nating nais magbisekleta. “Kung si Senator Pia ang mangunguna rito, sigurado tayong aarangkada ito” pagwawakas pa ni Revilla.