Photo Release

October 5, 2022 Revilla namahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyo sa Bulacan: TUWANG-TUWA ang mga residente ng San Miguel, Bulacan, makaraang personal silang dalawin ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. para hatiran ng food packs matapos masalanta ng Bagyong Karding kamakailan. Mismong si San Miguel Mayor Roderick G. Tiongson ang kasama ni Revilla sa pamamahagi sa 49 barangay na labis na naapektuhan, samantalang umabot naman sa 44,796 ang nawasak na tahanan, 52,263 naman ang apektadong pamilya at nasa 109, 343 ang apektadong indibidwal. Nasa 326 pamilya ang nagsilikas at nagtungo sa mga evacuation center at mayroon ding 1,029 indibidwal na sumama matapos na tuluyang mawasak ang may 396 tahanan at 3,106 na bahagyang nasira.