Photo Release

October 24, 2022 Revilla rumesponde sa sunog sa Malabon, namahagi ng tulong: “NARITO ako para maghatid ng tulong at tingnan ang kalagayan ng bawat isa sa inyo, basta’t ako po ay hindi makakalimot sa inyo dahil hindi ninyo ako kinalimutan at pinabayaan, kaya hindi-hindi po namin kayo pababayaaan” Ito ang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. nang dalhan nito ng tulong ang may 168 pamilya at 608 inidibidwal na mga biktima ng sunog sa Damata Letre, Barangay Tonsuya, Malabon City noong araw ng Linggo. Isa-isang ipinagkaloob ni Revilla ang dala nitong family food packs at relief packs sa mga residenteng nawalan ng tirahan na ngayon ay sama-samang naninirahan sa evacuation center ng nasabing lugar.