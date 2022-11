Photo Release

November 4, 2022 Sen. Revilla, kinilala ang husay ng DSWD: KINILALA ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang husay sa pagtugon ng bagong pamunuan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) dahil sa pulido at mabilis na pagtugon sa mga biktima ng Bagyong Paeng sa lalawigan ng Cavite. Si Revilla na kilala sa maagap na pagtugon ay natuwa nang makasama niya sa operasyon sina DSWD IV-A Regional Director Barry Chua at ARD Myla Gatchalian na halos kahuhupa pa lamang ng pagbayo ng ulan at hangin ay namamahagi ng may 4,000 Family Food Packs sa Bacoor, Kawit, Noveleta at Tanza. “Ganyan ang hinahanap kong serbisyo-publiko, hindi natatakot mabasa ng ulan kahit lumusong pa sa baha maihatId lamang ang mga tulong sa mga nasalanta at nakita ko ‘yan araw-araw walang patid ang kanilang pamimigay ng Family Food Packs at financial assistance” saad ni Revilla. Inayunan naman ni Revilla at ni DSWD Sec. Erwin Tulfo ang pahayag ni Pangulong Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. (PBBM) na bawasan ang mga requirements sa pagbibigay ng ayuda na labis na nakapagpabilis sa pamamahagi ng tulong. “Sa DSWD, keep up the good work!” dagdag pa ng tsinitong Senador.