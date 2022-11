Photo Release

November 6, 2022 VP Sara at Sen. Revilla sabay namahagi ng tulong sa Cavite: HINDI magkamayaw sa tuwa ang mga tao habang sabay na namamahagi ng tulong sina Vice President Sara Duterte at Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa mga naging biktima ng Bagyong Paeng sa ilang lugar sa Cavite. Unang nilang tinungo ang Brgy. Bacao, General Trias at ang Sports Complex ng Imus, na paraehong nasa lalawigan ng Cavite kung saan libu-libong residente ang nabigyan ng Family Food Packs at relief packs dahil marami sa kanila ang nasira ang tahanan. Tuwang-tuwa ang libu-libong sumalubong kay VP Sara dahil hindi umano nila akalain na personal silang dadalawin ng ikalawang Pangulo na nagbigay ng pahayag na hinding-hindi umano niya pababayaan ang lalawigan ng Cavite. “Nagpapasalamat ang mga taga-Cavite dahil minsan pa ay pinatunayan sa atin ng ating Pangalawang Pangulo na hindi niya tayo pinababayaan lalo pa sa panahong ito na labis ang ating panggailangan” ilan lang sa ipinayahag ni Revilla nang bigyan ito ng pagkakataong magsalita.