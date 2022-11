Photo Release

November 11, 2022 Revilla ininspeksiyon ang mga nawasak na inprastraktura sa Maguindanao: ISA-isang binisita ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang mga nawasak na inprastraktura kabilang na ang napakaraming bahay na halos madurog ang buong lugar na tinawag na Ground Zero sa Barangay Kushong, Datu Odin Sinsuat, Maguindao del Norte dahil sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Mula pagdating ni Revilla ay sinamahan na siya sa pag-iikot nina Mayor Lester Sinsuat, dating Gobernador Teng Mangudadatu at Governor Bai Ainee Sinsuat hanggang sa mamahagi na sila ng Family Food Packs, relief packs at cash sa libu-libong residente sa nabanggit na barangay. Nagtungo rin si Revilla sa Barangay Dinaig Proper ng bayan ding nabanggit kung saan ay muling namahagi ng Family Food Packs at cash sa mga residenteng tuwa-tuwa sa pagdating ng butihing Senador. “Sa lahat ng lugar na pinupuntahan ko na nakararanas na ng depresyon dahil sa kalunus-lunos na sinapit dulot ng bagyo ay palagi kong sinasabi na huwag mawawalan ng pag-asa dahil hindi ibibigay ng Panginoon ang pagsubok kung hindi natin ito kaya” saad ni Revilla. Sa huli sinabi ni Revilla na hinding-hindi umano niya pababayaan ang Maguindanao kahit kailan dahil hindi rin umano siya nito pinababayaan.