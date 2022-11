Photo Release

November 14, 2022 Revilla binati si VP Sara Duterte: NAGKAMAYAN sina Vice President Sara Duterte at Sen. Ramon Bong Revilla Jr. bilang pagbati at pagpapakita ng suporta ni Revilla sa ginanap na pagdinig sa budget sa Office of the Vice President sa Senado. Lahat ng dumalong Senador sa pagdinig ay walang nakitang balakid sa pag-apruba hinggil sa inilaang budget para sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ng bansa.