Photo Release

November 24, 2022 Revilla dinagsa ng mga tao sa Calamba: HINDI napigilan ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. na kunan ng larawan ang mga residenteng dumagsa sa LCC Auditorium, Calamba Elementary School- Central 2, Barangay 5 Calamba, Laguna nang magsagawa ito ng BAYANIHAN RELIEF operations para sa mga hindi pa rin nakakaahon sa nagdaang kalamidad. Kasama ni Revilla sina Mayor Ross Rizal at Cong. Cha Hernandez na namahagi ng libu-libong Family Food Packs at relief packs na inisa-isang iniabot ng butihing Senador sa lahat na natuwa dahil bukod sa tulong ay may libreng halik at yakap pa. Dito ay inanyayahan din ni Revilla ang mga residente na makilahok sa kaniyang darating na AMAZING PAMASKO NI POGI dahil mamamahagi umano ito ng samu’t saring regalo. Mag-like lang umano sila sa kaniyang Facebook Page: Ramon Bong Revilla, Jr. at abangan ang mga detalye na ipopost kung paano makakasali at makikisaya sa Paskuhan na siksik, liglig, at umaapaw sa papremyo.