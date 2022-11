Photo Release

November 24, 2022 Revilla hindi alintana ang grabeng init ng araw sa pamamahagi ng tulong: HINDI alintana ni Sen. Bong Revilla Jr. ang matinding sikat ng araw nang mamahagi ito ng tulong bilang bahagi ng isinagawa nitong BAYANIHAN RELIEF operations sa mga nasalanta ng kalamidad sa Binan, Laguna. Dumalo rin sa naturang pamamahagi sina Binan Mayor Arman Dimaguila Jr , Vice Mayor Gel Alonte at Cong. Marlyn ‘Len’ Alonte na silang umalalay kay Revilla sa pagbibigay ng Family Food Packs at relief packs sa mga residenteng tuwang-tuwa sa pagdating ni Revilla. “Maraming salamat Sen. Bong at naalala mo kami, kailangang kailangan namin ng tulong” ito ang pahayag ng isang lola na naiiyak pa habang yumayakap kay Revilla nang magtungo ito sa Alberto Mansion sa Barangay Poblacion ng lugar na nabanggit kung saan ginawa ang BAYANIHAN RELEIF operation. Nabatid na hanggang sa kasalukuyan ay marami pa ring residente ang nanunuluyan pa rin sa mga evacuation center sa kabila ng ilang panahon na ang nagdaan matapos silang hagupitin ng Bagyong Paeng.