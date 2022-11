Photo Release

November 29, 2022 Press Briefing after the ROTC Hearing: "Very confident tayo (na maa-approve ito) since ito’y certified na urgent measure, priority measure ng Malacanang. Kaya nga sila nga mismo nag-propose ng kanilang bill coming from the executive branch of government...So I’m positive na mabilis ito." - Sen. Bato on the revival of mandatory ROTC