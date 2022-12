Photo Release

December 16, 2022 Pang-apat na kotse, ipinamigay ni Revilla: MAIYAK-IYAK si Cynthia Bernardino Gregorio ng 180 Infanta St., Anilao, Malolos, Bulacan nang personal na ihatid ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang isang pang kulay pulang brand new car sa masuwerteng napili nakaraang araw ng Linggo. Si Gregorio ang pang-apat na nabiyayaan ng ipinamamahaging kotse Revilla sa kaniyang ‘Amazing Pamasko Ni Pogi’ na live na napanood sa kaniyang Facebook account at isa si Gregorio sa mapalad na magkaroon ng sasakyan habang nanonood lamang. Bukod sa apat na kotse nang naipamahagi, may limang motorsiklo pa at milyun-milyong cash ang naipamigay ni Revilla bukod pa sa isa pang napakasuwerte mula sa saTabayon, Banga, Aklan ang nabiyayaan naman ng P1M (isang milyong piso). Nakatakda nang bumiyahe patungo sa nabanggit na lugar si Revilla upang dalhin ng personal ang isang milyong piso para sa mapalad na napiling maging bagong milyonaryo.