Photo Release

December 24, 2022 Revilla personal na ibinigay ang P1M sa mapalad na nanay: HINDI alintana ni Sen.Ramon Bong Revilla Jr. ang layo ng biyahe nang personal niyang inihatid ang isang milyong piso sa isang mapalad na Nanay na napiling pagkalooban sa Tabayon, Banga, Aklan. Hindi magkamayaw sa saya si Jovelyn Nacion, 26 anyos ng nabanggit na lugar, isang cashier at ina ng sampung buwang sanggol nang iabot na sa kaniya ni Revilla ang tseke na nagkakahalaga ng isang milyong piso. Dumalo rin sa pagdating Revilla sina Aklan Governor Joen Miraflores, Banga Mayor Noel Redison , Brgy. Tabayon Chairman Roseller Nalayog at mga kagawad na sinaksihan ang suwerteng dumating sa kanilang kababayan. Nabatid na itong si Nacion ay masuwerteng napili sa ginanap na ‘Amazing Pamasko Ni Pogi’ na tumutok lamang sa buong programa na naka-live sa Facebook account ni Revilla at naging instant milyonaryo na agad. Nauna rito ay inihatid din ng personal ni Revilla ang ikatlo at ikaapat na kotse sa suwerte ring napili na taga Caloocan City at Malolos, Bulacan bago pa ito lumipad patungong Aklan. “Apat na pamilya po kami sa loob ng isang bahay kasama pa ang aking Tatay at Nanay kaya napakalaking tulong ang handog na ito ni Sen. Bong dahil makakapagpagawa na kami ng sariling bahay at higit sa lahat mapapabinyagan ko na ang anak ko” ito ang pahayag ng lumuluhang si Nacion habang tinatanggap ang tseke kay Revilla. Samantala bukod sa isang milyon ay naantig din si Revilla sa sira-sirang motorsiklo na ginagamit ng ama ni Nacion sa pamamasada na kaniyang dinatnan kaya noon din ay tiniyak ng butihing Senador na bibigyan niya ito ng bagong tricycle na labis na nakadagdag saya sa buong pamilya. Ayon pa kay Revilla na mas nararamdaman niya ang diwa ng Pasko sa tuwing makakapagbigay saya siya hindi lang sa isang indibidwal kung hindi sa maraming pamilya sa iba’t-ibang bahagi ng bansa. “May mga susunod pa, hindi lang natin alam kung kailan dahil busy din tayo bilang Senador ngunit makakaasa kayo na may susunod pa, tutok lang sa aking Facebook account at YouTube channel” bilin pa ni Revilla.