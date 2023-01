Photo Release

January 30, 2023 Iniakda ni Revilla na maging siyudad ang Carmona, lusot na: NAGPAHAYAG ng pasasalamat si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. sa kaniyang mga kapwa Senador dahil lumusot na sa ikatlong pagbasa ang iniakda niyang panukala hinggil sa Cityhood ng Carmona. Matatandaan na isinumite ni Revilla ang SB No. 1355 na Charter of the City of Carmona noong Septyembre 29, 2022 na naglalayong maging isang ganap na siyudad na ang nabanggit na munisipalidad. Ang Carmona ay ang pinakamayamang munisipalidad sa Pilipinas noong 2021 na may kabuuang P6.212 bilyong assets base sa pinakahuling Annual Financial Report ng Commission on Audit (COA). “Bilang Kabitenyo, napakalaking karangalan na ngayon ay nadagdagan na naman ang bilang ng Lungsod sa aming Probinsya. As we continue to contribute to the country with our vibrant economy, we continue to spread our roots for the enrichment not only of our humble province but of the entire nation” saad ni Revilla. Sa huli ay nagbigay din ng pasasalamat si Revilla kay Sen. JV Ejercito na siyang Chairperson ng Committee on Local Government dahil umano sa pagtutok sa panukalang ito.