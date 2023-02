Photo Release

February 6, 2023 Pasay City: Dumalaw ngayong Lunes sa Senado ang mga pamilya ng mga kidnap victim na sinasabing kaugnay sa e-sabong at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng mga awtoridad. Nag-alay ng maikling panalangin si Senador Alan Peter Cayetano para sa kanila. Inanyayahan sila sa Senado ni Sen. Ronald “Bato” Dela Rosa, at sa pakikiisa nina Senate President Juan Miguel Zubiri at Majority Floor Leader Sen. Joel Villanueva. Dalangin ni Cayetano ay kapanatagan ng kalooban ng pamilya ng mga biktima at hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Aniya, ipagpapatuloy niya ang pagdarasal para sa kaligtasan ng mga biktima at ng kanilang mga mahal sa buhay. "We have always said that our government is here to do good and prevent evil... Ito ang dahilan kaya sa simula pa lamang ay nilalabanan natin ang mga ganitong aktibidad na masama sa ating lipunan,” dagdag niya.