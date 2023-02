Photo Release

February 23, 2023 Revilla nagbigay ng suporta para mapalakas pa ang MTRCB: “Ang entertainment industry ay napakalapit sa aking puso, dito ako lumaki, ito ang bumuhay sa akin at sa aking pamilya. Kaya naman ang aking pagmamahal at pagpapahalaga sa industriyang ito ay tunay namang walang kapantay” Ito ang bungad na pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa ginanap na pagdinig sa Senado hinggil panukalang ireporma ang mandato ng Movie and Television and Review Classification Board (MTRCB). Sinabi ni mahalag ang papel na ginagampanan nito dahil sa lawak umano ng impluwensya ng sining sa pag-linang ng kaisipan at pag-hubog sa pagkatao ng mga kabataan. “Ang lahat ng talakayang isasagawa hinggil dito ay tiyak namang sa ikabubuti ng showbiz industry at sa kapakanan ng mga manonood na Pilipino” pagwawakas pa ni Revilla.