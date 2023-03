Photo Release

March 6, 2023 Revilla umuusok sa galit sa pagpaslang kay Degamo: “Nakakapangilabot, nakakagigil, nakakagalit!” ILAN lang ito sa mga salitang namutawi sa bibig ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa unang bahagi ng kaniyang pahayag sa Senado hinggil sa brutal na pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo na ikinamatay ng walong tao at ikinasugat ng labingpito pa. Sinabi ni Revilla na lantaran na ang pag-abuso ng mga masasamang loob na tila wala nang sinasanto at masahol pa sa hayop ang paglalapastangan sa ating batas. Binanggit pa ni Revilla na sobra na ang pangamba ng taumbayan sa mga sunod-sunod at tila pagdi-diyos-diyosan ng mga halang ang kaluluwang mga kriminal. Pati mga walang kinalaman, na andun para lang sa ayuda, ay walang habas na pinagbabaril hanggang sa mamatay nang walang kalaban-laban. Mga babae, mga bata, matanda. Ilan lang ito sobrang galit na ibinuhos ni Revilla na tahasang kinukondena na umabot na sa siyam ang madugo at brutal na pag-atake laban sa mga halal na local government officials kung saan mahigit sa dalawampung buhay ang nasayang dahil lang sa mga bayarang berdugong ito.