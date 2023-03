Photo Release



Sen. Bong Revilla leads bayanihan relief ops in towns of Naujan and Pola in Oriental Mindoro amid oil spill: Amid the escalating oil spill in Oriental Mindoro brought about by the sunken MT Princess Empress, Senator Ramon Bong Revilla, Jr. immediately led a bayanihan relief operation in the towns of Naujan and Pola in the said province to provide assistance to those gravely affected by the environmental disaster.

“Sobrang nakakalungkot po ang kasalukuyang nangyayaring oil spill sa Mindoro. Mahirap lang po makita na hindi lang kalikasan ang apektado, kung di buhay niyo ring mga kababayan ko. Dahil sa nangyaring sakuna na ito, hindi makapalaot ang ating mga mangingisda dahil wala namang isda na mahuhuling ligtas para kainin. Sobrang laki ng pinsala nito sa buhay ng mga taga-Oriental Mindoro”, Revilla said as he talked to the people.

The lawmaker personally handed cash assistance and food packs to the affected families to aid them in starting over again. He was joined by Governor Humerlito Dolor, as well as Naujan Mayor Henry Joel Teves and Pola Mayor Jennifer Cruz respectively.

"Kakayanin natin ang pagsubok na ito. Muling tayong babangon. Ang importante ay buhay tayo, kasama ng ating mga pamilya. Iyan ang pinaka-importante. Sisiguruhin rin natin na mananagot ang dapat managot at tuloy-tuloy ang pagsasagip sa ating karagatan." Revilla added.

He further assured and inspired the victims that a new start will soon come for them as long as they do not stop enduring life and not lose hope, and continue to trust the One above.

“Dalangin ko na ang inyong patuloy na pagbangon. Hindi tayo pababayaan ng nasa itaas. Patuloy tayong manalig na tayo ay makakaraos rin”, Revilla closed.

The lawmaker also proceeded to the towns of Bulalacao, Roxas, and Pinamalayan to personally give assistance.