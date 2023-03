Photo Release



Sponsorship Speech for SBN 2034 under Committee Report No. 62 on the ROTC ACT: "Wala pong ibang magtatanggol sa Pilipinas kundi tayong mga Pilipino...ang ROTC po ay hindi lamang isang academic requirement ngunit institutionalized na pakikipagkapwa tao. Higit po sa banta ng pananakop ng ibang mga bansa o mga kalamidad, baka po ay hindi na natin namamalayan na nalupig at nasalanta na ang ating bayan ng kawalang pakialam. We should not wait for the hearts and minds of our Filipino youth to be invaded by a lack of empathy."

Part of Sen Bato Dela Rosa's sponsorship speech for SBN 2034 under Committee Report No. 62 on the ROTC ACT