Photo Release

April 4, 2023 Revila sa suspek sa DLSU murder--“Managot siya sa batas, pagdusahan niya ang kaniyang ginawa at pagsisihan niya ang krimen”: “Sa nasakoteng suspek , dapat ay managot siya sa batas, pagdusahan niya ang kaniyang ginawa at pagsisihan niya ang krimen” Ito ang ilan sa linyang binitawan ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. makaraang personal niyang dalawin ang labi ng pinaslang na De La Salle University-Dasmarinas student na si Queen Leanne Daguinsin sa Pila, Laguna. Si Daguinsin ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kaniyang silid sa isang dormitoryo sa Dasamarinas, Cavite na nagtamo ng labing-apat na saksak at agad namang nasakote ang suspek na si Angelito Erlano, 39 sa nasabi ring siyudad. Bago nagtungo si Revilla sa labi ni Daguinsin ay nag-courtesy call muna ito sa tanggapan ni Pila, Laguna Mayor Egay Ramos, kasama si Cavite Provincial Director Col. Christopher Olazo at ilang tauhan bago sama-samang nagtungo sa labi. Nakadaupang palad ni Revilla ang mga magulang ng biktima, dalawa pang kapatid at ilang kaanak na lahat ay naghihinagpis sa sinapit ni Queen Leanne. Nauna rito ay nagbigay ng P300,000 reward si Revilla para sa makapagtuturo sa kinalalagayan ng suspek, nagbigay din si Cavite fourth district Rep. Elpidio Barzaga Jr. at Dasmariñas Mayor Jennifer Barzaga ng P100,000 bawat isa habang ang city government ay nagbigay din ng P300,000, samantalang si Cavite Gov. Jonvic Remulla ay naghandog din P300,000, kaya umabot ng P1.1 milyon ang kabuuang reward.