Photo Release

April 17, 2023 Pagpaslang kay Degamo at 8 pa: Kahindik-hindik, kasuklam-suklam at kamuhi-muhi—Revilla: “Ang kalapastanganang ito ay kahindik-hindik, kasuklam-suklam at kamuhi-muhi” Ito ang ilan sa binitawang kataga ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. nang magbigay ito ng opening statement sa ginanap na pagdinig sa Senado hinggil sa pagpasalang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa. Nais ni Revilla na magbunga ng positibong resulta ang isinasagawang imbestigasyon upang mapanagot sa lalong madaling panahon ang nasa likod at mismong nagsawa nang pagpasalang kay Degamo at iba pa. “Ginagastusan ng gobyerno ang ating alagad ng batas, mula uniporme, armas hanggang pagsasanay para magkaroon ng tagapagtanggol ang ating mga kababayan, tapos ay magpapagamit lamang sila sa ilang masasamang loob para sa karagdagang kita” saad ni Revilla. Kasabay nito ay tiniyak ni Revilla na hindi umano sila titigil kasama ang kaniyang kapwa mambabatas sa Senado hangga’t hindi napapanagot kung sinuman ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng ito.