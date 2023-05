Photo Release



“You cannot make a fool out of us” – Revilla: “Kapag ang karaniwang mamamayan ang nagiging kriminal, kailangan pa niya ng armas, kailangan niyang mahigpit na magtago sa batas, kaya hindi madali para sa kanya na gawin ang masama niyang balak. Pero ang mas malala, kapag pulis na ang naging kriminal. May lisensya siyang magdala ng armas, may tsapa siyang nakadikit sa kanyang dibdib at may kapangyarihan siyang gawin ang lahat ng gusto niya na naka-kubli sa mismong batas na siyang dapat niyang ipinatutupad.”

These are the words Senator Ramon Bong Revilla, Jr. frustratingly said during the public hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs on Tuesday (May 16) amidst the alleged involvement of high-ranking officers of the Philippine National Police (PNP) on the P6.7 billion Manila drug buy-bust operation.

“Sila na dapat nagsisilbing huwaran, ang mismong dumudungis sa pangalan ng PNP. Kailangan nating manindigan upang sila ay mapanagot dahil hindi sila pwedeng pamarisan ng iba. Hindi porket mga matataas na opisyal ang sangkot ay hindi na sila pwedeng makulong. Dapat silang managot at harapin nila ito”, the lawmaker lamented as the issue of police officers partaking in seized illegal drugs was raised.

During the course of the hearing, Revilla castigated some members of the police force, especially those allegedly involved in the said operation.

“How do we preserve the integrity of the evidence we collect? Paano natin nasisiguro na naisu-surrender sa mga otoridad ang lahat ng mga drogang nakukuha sa mga raid? How do we ensure that what we seize will not fall into the wrong hands? And most importantly, how do we instill accountability in our police force for them to remain loyal to their oath even when the temptation is there?”

“Hindi po natin hahayaang maging kasangkapan ang Komiteng ito, lalo na ang Senado, sa madilim nilang pakay. You cannot make a fool out of us.”, the solon strongly said.