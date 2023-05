Photo Release

May 22, 2023 WPD Lending Inc Ocular: "This is a plain ocular inspection of the crime scene para naman meron kaming idea, ‘yung physical appearance of the crime scene dahil sige tayo banggit doon, WPD Lending Company at hindi naman natin alam kung saan banda ‘yan at hindi napuntahan so minabuti natin na puntahan at ipaturo, mag-walk through, mag-walk through tayo. Pina-walk through ko through ‘yung Capt. Sosongco, tinuro niya ‘yung mga kinalalagyan nu’ng mga drugs na nakuha nila...Nakita ko na dinescribe niya kung gaano kadami ‘yung almost, isang tonelada na shabu, isang kwarto puno ng shabu ang nakasako lang. Nakasako." - Sen Bato Dela Rosa during the ocular of the WPD Lending Inc today in Tondo Manila (May 22, 2023)