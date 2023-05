Photo Release

May 24, 2023 Chief Prosecutors Association, Inc. (CPROSA): Bumisita ang Chief Prosecutors Association, Inc. (CPROSA) sa tanggapan ni Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. - Chairperson ng Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation- para ilapit ang mga panukalang magsusulong sa kapakanan ng kanilang mga myembro. Ang CPROSA ay binubuo ng 244 regional, provincial at city chief prosecutors sa buong bansa, sa ilalim ng pamumuno ni City Prosecutor Editho A. Castillo, Jr.