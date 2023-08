Photo Release

August 8, 2023 Makiisa sa pagdiriwang ng ‘Buwan ng Wikang Pambansa’: Hinihikayat ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada ang kanyang kapwa senador na gamitin ang pambansang wika sa kanilang mga talakayan at diskurso sa Senado sa buong buwan ng Agosto bilang ambag ng mataas na kapulungan sa pagdiriwang ng ‘Buwan ng Wikang Pambansa.’ Ang pagpapahalaga sa katutubong wikang pambansa ay iniatas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa ilalim ng Proklamasyon Blg. 1041 na nilagdaan noong 1997. “Higit na nakakarami ang maaaring makapakinig, makaunawa at aktibong makibahagi sa mga nangyayaring debate at talakayan sa ating mga panukalang batas, maging sa mga isinagawa nating pagdinig, kung ang wikang Filipino ang ating gagamitin. Inaanyayahan ko po ang ating mga butihing kasamahan at kapwa mambabatas na makiisa sa pagdiriwang na ito bilang pagpapakita ng ating pagtangkilik, pagpapahalaga at pagmamahal sa ating wikang pambansa na malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino,” ani Estrada. (Office of Senator Jinggoy Ejercito Estrada/ Rey Javelosa)