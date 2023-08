Photo Release

August 9, 2023 Robin Vows to Protect Indigenous Peoples’ Ancestral Domain: Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla paid tribute to indigenous Filipino communities on Wednesday - National Indigenous People's Day - with an exhibit on the history of indigenous groups as told through their weaving. Padilla chairs the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs.

Robin, Nangakong Isusulong ang Karapatan ng Katutubong Pilipino sa Ancestral Domain: Nakiisa at nagbigay pugay at nakiisa si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa mga katutubong Pilipino ngayong Miyerkules - ang Araw ng Mga Katutubo - sa pamamagitan ng isang eksibit tungkol sa hinabing salaysay ng mga katutubo. Si Padilla ang tagapangulo ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs.