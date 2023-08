Photo Release



Ambush of Aparri Vice Mayor Rommel Alameda, CCTV Act, Body-worn Camera Act, and Checkpoint Regularization Act:

"Personal o politikal man ang motibo, hindi kailanman magiging katanggap-tanggap ang pagpatay sa isang halal ng taumbayan. Kahit na hindi halal, napakaimportante po ng buhay. Kung makita mo ngayon, nandito iyong anim na mga babae na widow ng mga namatay at alam natin na hindi dapat ito namatay. Nagkataon lang nakasama sa loob ng sasakyan at para walang witness sa pagpatay kung sinong gustong patayin ay inubos, pinatay pati iyong mga hindi dapat patayin according to their motive, kung ano iyong motive nila. So you can just imagine, anim na widow na may kanya-kanyang pamilya, anim na grupo ng mga bata na ngayon ay wala nang ama dahil sa karahasan kaya talagang kumukulo ang dugo ko pagdating sa mga ganitong pang-aabuso."

- SEN. RONALD "BATO" DELA ROSA

during the inquiry of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs on the ambush of Aparri Vice Mayor Rommel Alameda and other bills today, August 14, 2023