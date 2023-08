Photo Release

August 30, 2023 Grupong COURAGE suportado si Revilla na ibaba ang retirement age: “YES TO LOWERING OF RETIREMENT AGE” Ito ang nilalaman ng mga bitbit na placard ng grupong COURAGE (Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees) bilang suporta sa isinusulong na panukalang batas ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. Nais ni Revilla na ibaba ang edad ng optional retirement ng government employee mula sa edad na 60 patungong 56 anyos na lamang at personal itong sinuportahan ng grupo na naglaan pa ng panahon upang magtungo sa Senado.