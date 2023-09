Photo Release

September 16, 2023 International Costal Clean-up: Senator Cynthia A. Villar leads the opening celebration of the International Coastal Cleanup Day at Las Piñas-Parañaque Wetland (LPPWP) on Saturday. Held annually on the third Saturday of September, this year’s ICC theme “Clean Seas For Healthy Fisheries”, emphasizes the crucial connection between ocean health and the abundance of our fisheries. Senator Villar remains optimistic that our continuous efforts will soon reflect in cleaner waters and a thriving marine life.

Pinangunahan ni Senator Cynthia A. Villar ang pagbubukas ng pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day sa Las Piñas-Parañaque Wetland (LPPWP) noong Sabado. Pinagdiriwang taun-taon sa ikatlong Sabado ng Setyembre, ang theme ICC ngayong taon na “Clean Seas For Healthy Fisheries ay nagbibigay-diin sa mahalagang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng karagatan at ng kasaganaan ng ating mga pangisdaan. Umaasa ang Senadora na ang ating patuloy na pagsisikap ay hahantong sa mas malinis na tubig at isang maunlad na buhay sa dagat.